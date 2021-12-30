Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине будут закрывать родильные отделения. Мы узнали, чего ждать будущим мамам

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 15:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине станет меньше родильных отделений – в НСЗУ не видят смысла держать целый штат медиков, если там слишком мало пациенток
Часть родильных отделений в Украине закроют
Часть родильных отделений в Украине закроют / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начнут закрывать родильные отделения в государственных больницах. Принимать роды будут те медучреждения, где в 2021 году на свет появились более 150 малышей.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Реклама

Что известно

В НСЗУ отметили, что у них есть требования к качеству предоставления услуг. Однако и платить больнице за каждые роды станут больше.

"Со следующего года с 10 тыс. грн. до 15 тыс. грн. увеличивается тариф, по которому НСЗУ оплачивает роды медучреждению. Для больниц, отвечающим дополнительным требованиям (лечение и роды женщин с сопутствующими заболеваниями и осложнениями беременности) тариф увеличивается до 20 тыс. грн. Вместе с тарифом увеличиваются и требования", – сказали в Минздраве.

При этом в НСЗУ обмолвились о перспективе того, что возможно требование в 150 родов снизится до 75.

Почему отделения закрывают?

Медики привели примеры отделений, где за год родились единицы:

Реклама

"Например, в Кролевецкой больнице (не путать с роддомом – Авт.) за год родились 4 малыша, в Мелитопольской центральной райболице приняли 15 родов, а вот в Мелитопольском городском роддоме – 832".

В НЗСУ объяснили, что роды будут принимать там, где врачи более профессиональные. Но основная причина – нет смысла держать целое отделение, где рожают четыре человека в год, как в Кролевце Сумской области.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

30 229

заболело за неделю в Украине

-28%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3678

Евро (€)

30.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять