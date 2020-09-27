В Украине бушевала непогода: обесточены более 100 населенных пунктов

На Украину обрушилась непогода. Из-за сильных дождей и порывов ветра по состоянию на утро 27 сентября обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в связи с осложнениями погодных условий срабатывала система защиты линий электропередачи. Обесточенными оказались населенные пункты во Львовской (34), Винницкой (33), Ивано-Франковской (26) и Черновицкой области (14).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее мы предупреждали об ухудшении погоды в Украине 27 сентября. В Украине сегодня будет бушевать мощный циклон, по всей стране дожди. Хуже всего ожидается погода в западных областях.

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Также "Сегодня" рассказывали, что недавно из-за плохой погоды был обесточен 291 населенный пункт в трех областях.

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