В Украине бушевала непогода: обесточены более 160 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Из-за сильных дождей и порывов ветра, которые обрушились на Украину, по состоянию на утро 1 октября обесточены 162 населенных пункта.

Реклама

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в девяти областях:

Луганская – 52 населенных пункта;

Киевская – 43 населенных пункта;

Черниговская – 18 населенных пунктов;

Кировоградская – 15 населенных пунктов;

Черкасская – 13 населенных пунктов;

Донецкая – 10 населенных пунктов;

Житомирская – 5 населенных пунктов;

Днепропетровская – 3 населенных пункта;

Сумская – 3 населенных пункта.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

В тренде Появился график проведения ВНО в 2021 году: регистрация стартует 1 февраля

Ранее мы сообщали, что в Харькове, где бушевал ураганный ветер, на территории политехнического института крупная ветка упала на голову девушке. Спасали женщину случайные прохожие.

Реклама

Также напомним, в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

Видео: galka.if.ua

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама