В Украине бушевала непогода: обесточены более 160 населенных пунктов

Из-за сильных дождей и порывов ветра, которые обрушились на Украину, по состоянию на утро 1 октября обесточены 162 населенных пункта.
Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, без света остались люди в девяти областях:
- Луганская – 52 населенных пункта;
- Киевская – 43 населенных пункта;
- Черниговская – 18 населенных пунктов;
- Кировоградская – 15 населенных пунктов;
- Черкасская – 13 населенных пунктов;
- Донецкая – 10 населенных пунктов;
- Житомирская – 5 населенных пунктов;
- Днепропетровская – 3 населенных пункта;
- Сумская – 3 населенных пункта.
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Ранее мы сообщали, что в Харькове, где бушевал ураганный ветер, на территории политехнического института крупная ветка упала на голову девушке. Спасали женщину случайные прохожие.
Также напомним, в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.
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