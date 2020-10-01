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В Украине бушевала непогода: обесточены более 160 населенных пунктов

1 октября, 10:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Из-за сильных дождей и порывов ветра, которые обрушились на Украину, по состоянию на утро 1 октября обесточены 162 населенных пункта.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в девяти областях:

  • Луганская – 52 населенных пункта;
  • Киевская – 43 населенных пункта;
  • Черниговская – 18 населенных пунктов;
  • Кировоградская – 15 населенных пунктов;
  • Черкасская – 13 населенных пунктов;
  • Донецкая – 10 населенных пунктов;
  • Житомирская – 5 населенных пунктов;
  • Днепропетровская – 3 населенных пункта;
  • Сумская – 3 населенных пункта.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове, где бушевал ураганный ветер, на территории политехнического института крупная ветка упала на голову девушке. Спасали женщину случайные прохожие.

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Также напомним, в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

Видео: galka.if.ua

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регионы спасатели Украина обесточены ГСЧС линии электропередач
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