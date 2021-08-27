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В Украине бушевали ливни и грозы. Пострадали четыре области

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
27 августа, 09:29
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Сотрудниками ГСЧС осуществлено 1650 выездов за сутки
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Фото: коллаж "Сегодня"
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 64 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 27 августа.

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Отмечается, что электричество пропало в 4 областях:

  • Сумская – 35 населенных пунктов;
  • Днепропетровская – 20 населенных пунктов;
  • Киевская – 7 населенных пунктов;
  • Донецкая – 2 населенных пункта.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – проинформировали в ГСЧС.

В пресс-службе также добавили, что в течение минувших сотрудниками ГСЧС было осуществлено 1650 выездов. Спасено 7 человек, 61 здание и 1 трактор.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.

А Ровно затопило утром в День Независимости, 24 августа. Из-за сильного ливня "поплыли" улицы и дороги и часть мероприятий пришлось отменить.

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