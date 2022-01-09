Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине бушует непогода: как уберечь себя на дорогах (инструкция)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 января, 12:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Водители и пешеходы должны быть очень внимательными
В Украине на дорогах очень опасно в непогоду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине на дорогах очень опасно в непогоду. Фото: коллаж "Сегодня"

9 января в Украину ворвалась плохая погода – снегопад и гололед. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными и соблюдать все правила, чтобы обезопасить свое здоровье.

Подробнее о том, что делать в сильный снегопад и гололед, читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Что делать водителям во время снегопада и гололеда?

Водители должны быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и придерживаться правил дорожного движения.

Также водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Таким образом автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без надобности, если дороги покрыты снегом.

Реклама

Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не нужно пресекать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Таким образом колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

Реклама

В Украине из-за непогоды могут возникнуть проблемы на дорогах. Фото: Vgorode.ua

Рекомендации для пешеходов во время непогоды:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;
  • Обходите металлические крышки люков;
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Кроме того, пешеходам рекомендуют избегать во время непогоды деревьев, сооружений повышенного риска, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередач и разбитого стекла.

Пешеходам нужно быть осторожными в непогоду. Скриншот

В Украину идет непогода

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед. Ночью в Карпатах, Ровенской, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильный мокрый снег. Прирост снежного покрова 4-10 см.

Также ожидается I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
9 января. Стив Джобс. 15 лет назад, в 2007 году, в Сан-Франциско (США) один из основателей и управляющий компании Apple представил публике первый iPhone, что стало настоящей революцией...
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

27 935

заболело за неделю в Украине

-5%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять