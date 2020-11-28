В Украине День памяти жертв Голодомора

Сегодня, в четвертую субботу ноября, Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов.
Каждый год в этот день украинцы зажигают на подоконниках своих домов свечу в память об убитых голодом и чтят память погибших людей традиционной минутой молчания в 16:00.
Так, Украина пережила три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Наиболее трагический голод 1932-1933 годов организовала советская власть.
В этом году из-за эпидемии коронавируса большинство информационных мероприятий будут проведены в режиме онлайн.
По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.
Геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, кроме Украины, признали 17 стран.
Напомним, мы рассказывали, почему некоторые государства медлят с признанием Голодомора. Кроме того, украинские политики обвинили в геноциде Кремль.
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