В Украине День памяти жертв Голодомора

Большинство мероприятий будут проведены в режиме онлайн

Сегодня, в четвертую субботу ноября, Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Реклама

Каждый год в этот день украинцы зажигают на подоконниках своих домов свечу в память об убитых голодом и чтят память погибших людей традиционной минутой молчания в 16:00.

Так, Украина пережила три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Наиболее трагический голод 1932-1933 годов организовала советская власть.

В этом году из-за эпидемии коронавируса большинство информационных мероприятий будут проведены в режиме онлайн.

По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

В тренде В Днепре ранее адекватная женщина превратила дом в свалку, а семерых детей кормит объедками

Реклама

Геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, кроме Украины, признали 17 стран.

Напомним, мы рассказывали, почему некоторые государства медлят с признанием Голодомора. Кроме того, украинские политики обвинили в геноциде Кремль.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Голодомор

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама