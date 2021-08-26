В Украине дипломы бакалавров и магистров будут аннулировать за плагиат

ВУЗы должны следить за качеством образования, считают в Кабмине

Свидетельства о высшем образовании могут быть аннулированы. Фото: коллаж "Сегодня"

Высшие учебные заведения Украины смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушение академической добродетели – плагиат в дипломных работах. Соответствующее постановление принял Кабинет министров на заседании в четверг, 26 августа.

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Отмечается, что такие решения ВУЗы могут принимать в отношении младших бакалавров, бакалавров и магистров.

Отмена степени высшего образования происходит, если в квалификационной работе выявят:

академический плагиат;

фабрикацию;

фальсификацию;

обман;

работа была подготовлена через взяточничество.

Сами ВУЗы должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения академической добродетели устанавливает ученый совет каждого учреждения. Процедуру инициирует ученый совет по своему решению или на основании сообщения. К рассмотрению принимаются сообщения, поданные на официальный адрес вуза, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушении и доказательства.

Согласно порядку, человек, в отношении которого проходит такая проверка, может сам подать заявление с отказом от степени высшего образования, после чего восстановиться в учебе.

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Министров, чиновников и ректоров тоже хотят проверить

Кандидатов на должности министров будут проверять на академическую добропорядочность. Если в научных диссертациях обнаружат плагиат, то такой кандидат не сможет занять должность. Это прописано в проекте закона № 3758. Проверку также хотят устроить всем, кто принимается на госслужбу или на должности руководителей учебных заведений.

Проект закона появился в Раде после того, как Кабмин назначил Сергея Шкарлета и.о. министра образования, хотя парламент выступил против. Дело в том, что Шкарлета обвиняют в плагиате научных работ. Сам чиновник опровергает обвинения, а премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже ведется расследование нарушения академической добропорядочности в диссертации нового руководителя Минобразования.

Ранее Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила преступную группировку, участники которой изготавливали для боевиков "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании.