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В Украине до конца года будет миллион инфицированных коронавирусом – Шмыгаль

18 декабря, 12:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

Премьер озвучил шаги правительства по борьбе с распространением COVID-19

В Украине общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом до конца года достигнет отметки в один миллион человек.

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Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер также назвал шаги, которые намерено предпринять правительство в связи с дальнейшим распространением коронавируса:

  • первое – введение оптимальной модели усиленного карантина;
  • второе – увеличение количества тестов;
  • третье – бесплатная вакцинация критически важных групп населения.

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По его словам, Кабмин также работает над совершенствованием системы надзора за соблюдением самоизоляции.

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Напомним, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро 18 декабря в Украине подтвердили 944 381 случай заражения коронавирусом. Умерли 16 256 человек. Вылечить удалось 561 222 инфицированных.

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