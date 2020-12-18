В Украине до конца года будет миллион инфицированных коронавирусом – Шмыгаль

Премьер озвучил шаги правительства по борьбе с распространением COVID-19

В Украине общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом до конца года достигнет отметки в один миллион человек.

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Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер также назвал шаги, которые намерено предпринять правительство в связи с дальнейшим распространением коронавируса:

первое – введение оптимальной модели усиленного карантина;

второе – увеличение количества тестов;

третье – бесплатная вакцинация критически важных групп населения.

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По его словам, Кабмин также работает над совершенствованием системы надзора за соблюдением самоизоляции.

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Напомним, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро 18 декабря в Украине подтвердили 944 381 случай заражения коронавирусом. Умерли 16 256 человек. Вылечить удалось 561 222 инфицированных.

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