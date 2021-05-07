Українська
$ 27,72
33,41
  1. Последние новости Украины

В Украине до конца года создадут собственную вакцину от коронавируса

7 мая, 15:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Львовские ученые разрабатывают отечественный препарат для борьбы с COVID-19

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

В Украине планируют до конца года разработать вакцину от коронавируса. Но после этого ее нужно будет еще испытать. Разработкой препарата занимаются львовские ученые.

Реклама

Об этом сообщил директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный, передает пресс-служба НАН Украины.

По его словам, вирусные белки должны проверить на лабораторных животных – трансгенных мышах, которых будут заражать вирусом и вводить им вакцину. Сейчас неизвестно возможно ли провести такие исследования в Украине.

Читайте также: Из варенья или картошки? Лукашенко "создал" вакцину от коронавируса

В тренде
В Украине скоро исчезнет красная зона карантина – Ляшко

"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - сказал Сибирный.

Реклама

Также н сообщил, что при разработке этой вакцины у львовских ученых возникла идея создать еще одну вакцину от коронавируса – в форме таблетки. Но это идея для следующего проекта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить применяемую в Украине китайскую вакцину SinoVac.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Карантин в Украине – какие регионы ввели ограничения и что там запрещено (обновлено)
Карантин в Украине – какие регионы ввели ограничения и что там запрещено (обновлено)Украина
В Украину идут похолодания и дожди: когда
В Украину идут похолодания и дожди: когда "посвежеет"Украина
Сначала грозы, а потом до +27: когда в Украину придет жара
Сначала грозы, а потом до +27: когда в Украину придет жараУкраина
"У вас хотят украсть 9 мая": в "Слуге народа" жестко высказались о Дне примирения 8 маяВласть
Цены на бензин подскочили: сколько стоит А-95 и в чем причина подорожания
Цены на бензин подскочили: сколько стоит А-95 и в чем причина подорожанияАвто
Спас сослуживцев, но сам погиб. В Одесской области нашли тело пропавшего пограничника
Спас сослуживцев, но сам погиб. В Одесской области нашли тело пропавшего пограничникаОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять