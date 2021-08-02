Українська
$ 26,82
31,89
  1. Последние новости Украины

В Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок – Ляшко

2 августа 2021 13:07

Виктория Барановская Виктория Барановская

За июль в стране было сделано 2 917 636 прививок от COVID-19, а в августе темпы нарастят

В августе планируют увеличить июльский охват в 1,5 раза / Фото: коллаж "Сегодня"

В августе планируют увеличить июльский охват в 1,5 раза / Фото: коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине до конца лета планируют сделать минимум 4,5 млн прививок от коронавируса.

Реклама

Об этом он написал в Facebook.

"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза", – написал Ляшко.

Читайте также: Непривитых от COVID-19 не пустят на работу? Что ждет украинцев

По его словам, за июль в стране было сделано 2 917 636 прививок от COVID-19, что почти на 250 тысяч больше, чем за все предыдущие месяцы кампании в общем.

В тренде
В Украину приедет мировая звезда: Зеленский о праздновании Дня Независимости
Зеленский анонсировал концерт Бочелли в Киеве. Коллаж "Сегодня"
Реклама

"Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! "Дельта"-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни или смерть",- добавил Ляшко.

Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили вакцинацию детей препаратом Pfizer.

Также напомним, вакцины от COVID-19 подорожают. Pfizer и Moderna обновили прайс.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогноз
В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогнозУкраина
В Киеве
В Киеве "сторонник ДНР" открыл стрельбу по людям (обновлено)Происшествия
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)Украина
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)Украина
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погода
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погодаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять