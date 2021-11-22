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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине две области выходят из красной зоны

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 ноября, 11:04
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Там улучшилась статистика коронавируса
В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине Луганская и Львовская области выходят из красной карантинной зоны. Это связано с тем, что в этих регионах стабилизировались показатели по распространению коронавируса.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 22 ноября.

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Две области выходят из красной зоны

Как рассказал Ляшко, в Луганской и Львовской областях уже третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев короновирусной болезни и количества госпитализированных.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", – отметил глава Минздрава.

Все больше областей попадает в красную зону
Все больше областей попадает в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 2501 человек;
  • летальных исходов – 326;
  • выздоровели – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 340 407 человек;
  • выздоровели – 2 773 490 человек;
  • летальных исходов – 81 598.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев
  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая (области)

Оранжевая зона

  • Полтавская
  • Харьковская
  • Закарпатская (области)

Желтая зона

  • Тернопольская
  • Кировоградская
  • Черновицкая области (области)

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