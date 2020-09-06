В Украине движение поездов можно будет отслеживать в реальном времени

"Укрзализныця" запустит интерактивную карту, по которой в реальном времени можно будет отслеживать движение поездов в стране.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава правления компании Владимир Жмак.

По его словам, запуск интерактивной карты позволит автоматизировать процессы движения. Отслеживать движение поездов можно будет круглосуточно.

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Напомним, 26 августа в "Укрзализныци" появился новый председатель правления. На эту должность Кабинет министров назначил Владимира Жмака. Что о нем известно и за что он прежде всего должен взяться в должности, мы рассказали в сюжете новостей "Сегодня".

Новый глава "Укрзализныци": кто такой Владимир Жмак?

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Отметим, что наблюдательный совет "Укрзализныци" дал старт конкурса на должность председателя правления компании в феврале 2020 года, после того, как 29 января Кабинет министров уволил председателя акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который в начале 2019-го был назначен на эту должность на три года. А за назначение Жмака председателем правления наблюдательный совет УЗ проголосовал еще 12 августа.

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