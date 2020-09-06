Українська
$ 27,69
32,73
  1. Последние новости Украины

В Украине движение поездов можно будет отслеживать в реальном времени

6 сентября, 12:50

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Для этого "Укрзализныця" создала специальную карту

"Укрзализныця" запустит интерактивную карту, по которой в реальном времени можно будет отслеживать движение поездов в стране.

Реклама

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава правления компании Владимир Жмак.

По его словам, запуск интерактивной карты позволит автоматизировать процессы движения. Отслеживать движение поездов можно будет круглосуточно.

В тренде
У больного COVID-19 патриарха Филарета диагностировали пневмонию

Напомним, 26 августа в "Укрзализныци" появился новый председатель правления. На эту должность Кабинет министров назначил Владимира Жмака. Что о нем известно и за что он прежде всего должен взяться в должности, мы рассказали в сюжете новостей "Сегодня".

Новый глава "Укрзализныци": кто такой Владимир Жмак?
Реклама

Отметим, что наблюдательный совет "Укрзализныци" дал старт конкурса на должность председателя правления компании в феврале 2020 года, после того, как 29 января Кабинет министров уволил председателя акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который в начале 2019-го был назначен на эту должность на три года. А за назначение Жмака председателем правления наблюдательный совет УЗ проголосовал еще 12 августа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця поезда карта движение Владимир Жмак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
В Киеве на карантин закрыли четыре детских сада
В Киеве на карантин закрыли четыре детских садаПроисшествия
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)Украина
Коронавирус в Украине идет на спад: за сутки заболели
Коронавирус в Украине идет на спад: за сутки заболели "всего" 2 107 человекУкраина
Коронавирус в Киеве: школьников массово отправляют на карантин
Коронавирус в Киеве: школьников массово отправляют на карантинПроисшествия
Над Одессой летали американские
Над Одессой летали американские "крепости" в сопровождении украинских истребителейОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять