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В Украине еще более 145 тыс. людей вакцинировались против COVID-19

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
14 ноября, 08:40
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91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные
Темпы вакцинации в Украине растут
Темпы вакцинации в Украине растут / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 13 ноября в Украине 145 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы – 79 484 человека.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании вакцинировались 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек.

В общей сложности проведено 20 853 504 прививки. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки работали:

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  • 790 мобильных бригад по иммунизации;
  • 2 921 пунктов прививки;
  • 459 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1069, медработников – 135).

За прошлые сутки госпитализировали 4 881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случаев. Выздоровели 11 146 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, а выздоровели 2 631 240 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

Ранее мы писали:

  • За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
  • В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.

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