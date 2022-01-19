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В Украине еще одна область стала "оранжевой" – список зон

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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19 января, 09:28
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В эпидопасности оказались пять регионов
В Украине ухудшается COVID-ситуация и увеличивается оранжевая зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ухудшается COVID-ситуация и увеличивается оранжевая зона. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 19 января в Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Так, в эпидопасности оказалась Львовская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:

  • Ивано-Франковская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Черновицкая
  • Львовская

Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 19 января

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В Украине снова растет число COVID-больных

За прошедшие сутки, 18 января, в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 4 257 случаев больше, чем за 17 января.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализирован – 2 401 человек;
  • летальных исходов – 163;
  • выздоровело – 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 780 903 человека;
  • выздоровело – 3 567 336 человек;
  • летальных исходов – 98 712.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1268;
Винницкая область – 767;
Волынская область – 157;
Днепропетровская область – 414;
Донецкая область – 483;
Житомирская область – 258;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 201;
Ивано-Франковская область – 1575;
Киевская область – 491;
Кировоградская область – 86;
Луганская область – 215;
Львовская область – 956;
Николаевская область – 222;
Одесская область – 534;
Полтавская область – 470;
Ровенская область – 568;
Сумская область – 860;
Тернопольская область – 528;
Харьковская область – 666;
Херсонская область – 305;
Хмельницкая область – 625;
Черкасская область – 300;
Черновицкая область – 513;
Черниговская область – 61.

Украину накроет новая волна COVID-19: чего ждать и готовы ли медики

Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", – говорится в сообщении Минздрава.

Эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:

  • использование защитных масок;
  • соблюдение дистанции;
  • регулярное мытье рук;
  • вакцинация от COVID-19.

"Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем прошедшие базовый курс прививки", - добавили медики.

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