В Украине еще одна область стала "оранжевой" – список зон

В Украине ухудшается COVID-ситуация и увеличивается оранжевая зона. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 19 января в Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Так, в эпидопасности оказалась Львовская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:

Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 19 января

За прошедшие сутки, 18 января, в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 4 257 случаев больше, чем за 17 января.

Также за прошедшие сутки:

госпитализирован – 2 401 человек;

летальных исходов – 163;

выздоровело – 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 3 780 903 человека;

выздоровело – 3 567 336 человек;

летальных исходов – 98 712.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1268;

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ровенская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

Украину накроет новая волна COVID-19: чего ждать и готовы ли медики

Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", – говорится в сообщении Минздрава.

Эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:

использование защитных масок;

соблюдение дистанции;

регулярное мытье рук;

вакцинация от COVID-19.

"Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем прошедшие базовый курс прививки", - добавили медики.

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