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В Украине готовы выпускать COVID-вакцину, но есть условие – Ляшко

12 мая, 12:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас украинские фармацевтические компании готовы быстро провести трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Фармацевтические компании в Украине готовы выпускать вакцину от коронавируса, однако, для этого нужна отмена патентов на вакцины.

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Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

По его словам, отмена патентов позволит быстро получать технологии и производить препарат в любой стране мира, где есть фармацевтические производства, в том числе и в Украине.

"Сейчас украинские фармацевтические компании готовы провести достаточно быстро трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину для борьбы с коронавирусной болезнью уже сегодня, в этих условиях", – сказал замглавы Минздрава.

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Фармбизнес говорит о готовности через шесть дней с момента трансферта технологии выпустить препарат, который можно колоть украинцам, добавил Ляшко.

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"Мы провели переговоры с несколькими посольствами и ожидаем определенных решений о возможности трансфера технологий в Украине", – отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. Однако до дедлайна осталось немного более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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