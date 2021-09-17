В Украине готовятся изменить правила транскрипции и транслитерации

Правила не обновляли уже 11 лет, изменения могут коснуться, например, латинского отображения имен в загранпаспортах

Глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Орися Демская рассказала о будущих изменениях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в 2021 году начнут работу над обновлением правил транскрипции и транслитерации алфавита.

Об этом рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская, пишет "РБК Украина".

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Демская отметила, что правила транскрипции и транслитерации не меняли с 2010 года. Изменения будут касаться, к примеру, латинского отображения географических названий и имен в загранпаспортах.

Относительно перехода на латиницу, глава Нацкомиссии заявила, что их орган не рассматривал этот вопрос и в ближайшее время не планирует.

Переход на латиницу

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужно перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык сделать обязательным к изучению.

Кроме Данилова, эти изменения ранее продвигали и другие чиновники. В 2018 году тогдашний глава МИД Павел Климкин после общения с польским коллегой предложил подумать о двойной азбуке в украинском языке. Но тогдашний парламент отказался даже принимать к рассмотрению этот вопрос.

в украинском языке. Но тогдашний парламент отказался даже принимать к рассмотрению этот вопрос. Идею упразднить кириллицу в Украине обсуждают почти 400 лет. И сейчас это не лучшая идея, считают эксперты.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.