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В Украине готовятся изменить правила транскрипции и транслитерации

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 13:37
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Правила не обновляли уже 11 лет, изменения могут коснуться, например, латинского отображения имен в загранпаспортах
Глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Орися Демская рассказала о будущих изменениях
Глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Орися Демская рассказала о будущих изменениях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в 2021 году начнут работу над обновлением правил транскрипции и транслитерации алфавита.

Об этом рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская, пишет "РБК Украина".

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Демская отметила, что правила транскрипции и транслитерации не меняли с 2010 года. Изменения будут касаться, к примеру, латинского отображения географических названий и имен в загранпаспортах.

Относительно перехода на латиницу, глава Нацкомиссии заявила, что их орган не рассматривал этот вопрос и в ближайшее время не планирует.

Переход на латиницу

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужно перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык сделать обязательным к изучению.
  • Кроме Данилова, эти изменения ранее продвигали и другие чиновники. В 2018 году тогдашний глава МИД Павел Климкин после общения с польским коллегой предложил подумать о двойной азбуке в украинском языке. Но тогдашний парламент отказался даже принимать к рассмотрению этот вопрос.
  • Идею упразднить кириллицу в Украине обсуждают почти 400 лет. И сейчас это не лучшая идея, считают эксперты.
  • Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.
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