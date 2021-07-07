В Украине грабители-высотники врываются в дома через окна – как защититься (видео)

Эксперты советуют устанавливать несколько видов устройств, среди которых и определенные датчики на окна

Как защититься от грабителей квартир в Украине. Коллаж: "Сегодня"

В Украине орудуют грабители высотники – квартирные воры врываются в дома через окна на верхних этажах домов.

Воры стали более ловкими, но защититься можно, говорится в сюжете "Сегодня.

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На десятый этаж через окно на днях к киевлянке ворвались незваные гости.

"Стали стучать мне в окно, думаю ну мало ли вдруг перепутали этажи. Когда не было моей реакции – люди начали сверлить мое окно. Конечно же после этого я открыла окно и высказала все, что думаю", – говорит женщина.

Киевлянка уверена, это никакие это не специалисты по утеплению жилья, а обычные грабители. Во время летних отпусков таких ограблений больше. Преступники прикидываются мастерами по утеплению стен, или даже мойщиками окон.

"Лучший вариант – это будут решетки на окнах. Они являются дополнительным барьером и на это обычно не хотят тратить время грабители. Охрана квартиры – это еще дополнительное препятствие для грабителей", – говорит эксперт по психологической и кибербезопасности Наталья Бугаева.

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Позаботиться следует и о системах охраны жилья. Эксперты советуют устанавливать несколько видов устройств.

"Это герконы – определенные датчики на окна которые делают на вибрацию, то есть если камень или разбиение. На открытие есть датчики движения находящихся внутри, тоже можно поставить", – советует эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Поэтому если планируете отпуск – лучше о нем не рассказывать малознакомым людям и не писать об этом в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на женщину – украл ее личные вещи, а потом еще и ранил.