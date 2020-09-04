В Украине хотят повысить сумму алиментов, изменив способ взыскания долгов

С начала года госиполнители взыскали почти 4 млрд выплат на детей

В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов, которыми планируют изменить систему, размер и взыскание долгов по алиментам.

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Так, в законопроекте №3339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о взыскании алиментов на содержание ребенка", которым планируется отменить общественные работы для должников, но в то же время сократить период, который считается периодом задолженности для взыскания штрафа в размере 20, 30 и даже 50 процентов от размера задолженности.

А законопроектами № 3881-1 и № 3018а нардепы предлагают установить размер алиментов не менее 50% фактического прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Законодатели мотивируют это тем, что ожидается повышение цен на потребительские товары и услуги.

Сайт "Сегодня" выяснил, как обстоят дела сегодня и что могут дать эти нововведения, в случае, если их примет Рада.

Проблемные алиментщики

Как сообщили "Сегодня" в Минюсте, по состоянию на 1 сентября на исполнении в органах Госисполнительной службы Украины находятся 509 тыс. исполнительных документов. Но более трети этих алиментщиков – это так называемые проблемные, то есть люди, имеющие большую или квартальную задолженность по выплатам.

"Из 509 тыс человек, которых суды обязали выплачивать алименты, проблемных алиментщиков, то есть тех, у которых задолженность по выплатам превышает 3 месяца – 167,5 тыс", -= сообщили в Минюсте.

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По данным ведомства, исполнительные службы регулярно занимаются взысканием долгов по алиментам, и уже в этом году было взыскано довольно круглую сумму.

"С 1 января по 1 сентября государственными исполнителями взыскано 3,9 млрд грн. Из них 933,2 млн взыскано государственными исполнителями благодаря применению установленных законом ограничений", – пояснили нам в ведомстве.

Как "выбивают" за долги

Но взыскание долга по алиментам – отнюдь не упрощенная процедура. Ведь должники не просто не выплачивают, а некоторые не делают этого намерено, при этом сами не ограничены в средствах или имеют довольно стабильный доход для того, чтобы погашать долги или просто выплачивать алименты без ущерба для своего бюджета. К таким алиментщикам применяются дополнительные меры по решению суда. Эти ограничения должны заставить должника выплатить либо всю сумму, либо начать погашение задолженности по алиментам.

Как уточнили в Минюсте, в отношении почти 127 тыс. должников вынесены постановления, согласно которым должникам временно ограничен выезд за границу, ограничены в праве управлять транспортом. Кроме того, в исполнительной службе приводят и такую статистику: более 110 тыс. случаев – это те, когда у должника нет имущества либо должник ведет аморальный образ жизни, в 17 тыс. случаях должники находятся в розыске, а в 3,9 тыс. случаях – в местах лишения свободы.

Меры, которые принимаются, помогли добиться того, что в более 12 680 случаях долги по алиментам были погашены полностью.

"При взыскании проблемной задолженности по уплате алиментов госисполнительная служба Минюста применяет индивидуальный подход к каждому должнику. Если ограничение в праве выезда за границу или в праве управления транспортом не достигает необходимого результата, то применяются более жесткие меры. Такие, как привлечение должника к общественно-полезным работам или принудительная реализация имущества", – сообщил нам заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Главное не забыть о цели

Когда речь заходит о взыскании долгов по алиментам, как правило все обращают внимание на материальную сторону вопроса. Кто-то скрывается от уплаты, кто-то декларирует отсутствие имущества или переписывает его на другого челдовека (как правило таким грешат очень небедные люди). Но в основе системы уплаты алиментов, по убеждению защитников прав детей, лежит право ребенка на полноценную жизнь и финансовое обеспечение. И здесь вопрос морали тех алиментщиков, которые отказываются обеспечить своим детям нормальную жизнь.

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Но должники в любых реалиях находят возможности не платить. А из-за того, что огромное число людей работают неофициально или же оформляются на "минималку", то сумма алиментов выходит мизерная, в то время, как сам должник или алиментщик имеет финансовые возможности полноценны выплачивать содержание на ребенка.

"Есть случаи, когда люди, задолжавшие по полмиллиона в суде заявляют, что у них нет возможности устроиться на работу. Примеров – много. Есть случай, когда мужчина задолжал 20 тыс. грн., но выплачивать их не собирается. Он считает, что мать ребенка-инвалида пьет, этим и мотивирует невыплату, – рассказала нам основатель проекта "Ребенок имеет право" Наталия Боженко. – С невыплатой алиментов столкнулась и я. Миллионер, меценат, депутат платит минимальные алименты. Он переоформил свое предприятие на маму, а сам числится наемным сотрудником. Как только я подала на алименты, он перешел на минимальную зарплату. То есть, он скрыл свои доходы. На двоих детей он выплачивает 2 тыс. грн".

Напомним, на днях Верховная Рада приняла закон об обязательной индексации алиментов. Индексация алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Ранее сообщалось о том, как отвественные плательщики алиментов из-за незнания законов становятся злостными должниками. Подробности – в сюжете.

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