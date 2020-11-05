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Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейны

5 ноября, 10:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Минздрав хочет, чтобы в торговых центрах работали только магазины

Министерство здравоохранения предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. В частности, речь идет об ограничениях для зон питания и развлекательных зон в ТРЦ.

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Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав хочет, чтобы в торговых центрах работали только магазины, чтобы люди могли купить себе вещи и это не влияло на экономику страны.

Также правительство будут просить запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов и бассейнов.

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Ранее мы сообщали, что в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

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Также напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что аптеки и магазины будут принимать пожилых людей в отдельное время. По словам врача, большинство летальных случаев происходит среди граждан категории 50+.

Кроме того, в метро Киева вводят жесткий контроль карантина. Контролировать соблюдение карантинных норм в вагонах и на перронах будет "Муниципальная охрана".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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