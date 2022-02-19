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В Украине хотят увеличить предельный возраст бойцов теробороны до 70 лет

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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19 февраля, 22:58
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Многие хотят служить в теробороне, однако возраст этого не позволяет
Возраст могут увеличить до 70 лет/Фото: коллаж: "Сегодня"
Возраст могут увеличить до 70 лет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Заместитель командующего силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко заявил, для того чтобы привлечь больше людей в Силы территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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По словам Сергея Собко, некоторые люди хотят и имеют силы служить в теробороне, однако не проходят по возрасту.

"Мы размышляем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить немного возраст, от 60 — до 65 или до 70", — заявил Собко.

Для этого необходимо вносить законодательные изменения. Сейчас бойцом теробороны может быть человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

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  • Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.
  • Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.
  • Президент СШАДжо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.
  • На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на нападение на Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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