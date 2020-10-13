В Украине хотят ужесточить карантин

Министерство здравоохранения будет не только инициировать продление карантина в Украине, но и его ужесточение. Глава ведомства Максим Степанов на сегодняшнем заседании правительства будет настаивать на частичном или полном запрете массовых мероприятий (в зависимости от карантинной зоны).

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Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов

По его словам, в Украине ухудшается ситуация с местами в больницах для лечения коронавирусных больных. Поэтому необходимы срочно принимать меры, чтоб остановить ускорившийся рост эпидемии.

"На заседании правительства (13 октября) будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Но без каких-либо локдаунов, без каких-то моментов, которые будут останавливать экономику. Мы понимаем, что это сейчас невозможно. Второй локдаун невозможен в нашей стране", – сказал Степанов.

Одной из главных причин вспышки коронавируса министр видит массовые собрания людей.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной зоне", если мы говорим про адаптивный карантин … Главное принять меры, которые уменьшат динамку увеличения заболеваемости на коронавирусную болезнь. Это первое, что нам нужно сделать", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях во время совещания на Банковой президент Владимир Зеленский поддержал усиление надзора за соблюдением карантина в публичных местах. Также глава государства выступает за более ранее начало осенних каникул в школах.

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