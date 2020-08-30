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В Украине хотят восстановить производство вакцин

30 августа, 21:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Степанов обсуждал производство вакцин с украинскими предпринимателями

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине обсуждают восстановление отечественного производства вакцин. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

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"В Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах, разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем", - сказал Степанов

По мнению министра, в Украине для этого есть научный потенциал и "хорошая школа".

"Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными", – отметил Степанов.

Он также рассказал, что провел уже несколько встреч с украинскими предпринимателями, у которых есть соответствующие линии.

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"Наши предприятия "Фармак", "Ликхи", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую", – считает глава Минздрава.

Напомним, ранее министр здравоохранения разъяснил правила организации учебного процесса в школах, которые начнут действовать со вторника, 1 сентября.

Также Степанов рассказал, на сколько месяцев Украине хватит тестов на коронавирус.

Также о том, как карантин повлияет на обучение в школах, смотрите в сюжете "Сегодня".

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Минздрав вакцина Украина Максим Степанов
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