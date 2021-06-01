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В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

1 июня, 16:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Верховной Раде сетуют, что в Украине слишком много детей курят электронные сигареты

/ Фото: Pixabay

В Украине уже запрещено продавать электронные сигареты детям, а теперь Верховная Рада принял в первом чтении законопроект №4358 о запрете "электронного курения" в общественных местах.

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Авторы документа отмечают, что сегодня в Украине критическая проблема распространенности курения среди детей и молодежи. Согласно исследованиям, 18,4% детей 13-15 лет пользуются электронными сигаретами (22,6% юношей и 14% девушек), а когда-либо пробовали курить электронные сигареты 40% детей этой возрастной группы.

Законопроект о внесении изменений в законодательство по охране здоровья населения от вредного воздействия табака предполагает:

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  • запрет курения электронных приборов в общественных и на рабочих местах;
  • запрет рекламы устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажи табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами;
  • запрет рекламной выкладки в местах продаж;
  • 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения о вреде такого курения;
  • на 24 месяца отсрочено вступление в силу нормы закона о медицинских предупреждениях;
  • на полгода отсрочен запрет (после вступления закона в силу) на курение электронных сигарет в общественных местах.

Напомним, ранее ВОЗ опубликовала данные, которые свидетельствуют, что каждый пятый подросток в Украине – вейпер. Как объясняют эксперты, это связано именно с тем, что продажа детям электронных средств для курения в Украине не запрещена законом.

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