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В Украине испытали мощное оружие для уничтожения врага в небе и на земле (фото)

29 сентября, 14:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Испытатели могли отслеживать траекторию полета ракет на расстоянии до 250 км

В Украине прошли контрольные испытания управляемых ракет к зенитному комплексу С-300В1 и ракет системы залпового огня "Вильха", способных бить по врагу в воздушном пространстве и накрывать его позиции на суше.

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Об этом со ссылкой на Государственный НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Бригада испытателей замеряла внешнюю траекторию полета опытных образцов в рамках испытаний блоков самоликвидации ракет С-300ПС (ПТ) и в рамках приемо-сдаточных испытаний – измеряла полет ракет "Вильхи".

Испытания прошли во время проведения этапа практических действий войск стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020", а для оценки поражения ракетами воздушных целей использовалась радарная система MFTR-2100/40, способная отслеживать траектории ракет и снарядов, самолетов и беспилотников на расстоянии до 250 км.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ракеты "Вильха-М" с увеличенной дальностью полета ВСУ получат в первом квартале 2021 года.

А тем временем смотрите видео предыдущих испытаний ракеты "Вильха-М".

Видео: Минобороны Украины

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ракета испытания ЗРК РСЗО С-300 Вильха

Источник: Сегодня

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