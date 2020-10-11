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В Украине испытали неуправляемые авиационные ракеты: видео

11 октября, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ракеты могут уничтожать и бронетехнику, и самолеты, и укрепления

В Украине не только для "Градов" разрабатывают новые боеприпасы. Успешно завершились испытания неуправляемой авиационной ракеты РС-80.

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Об этом сообщает "Укроборонпром".

Компания-разработчик "Артем" провела успешные испытания ракеты, подтвердив ее соответствие техническим требованиям и высоким стандартам качества. В компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов.

PC-80 – неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

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Примечательно, что эти ракеты РС-80 могут применяться не только авиацией, их можно установить на наземные платформы, вооружить десантно-штурмовые катера или бронетехнику.

Видео: artem.ua
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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине испытали воздушный ПТРК "Барьер". Этот ракетный комплекс является воздушной версией сухопутного "Барьера" и устанавливается на вертолеты, которые находятся на вооружении ВСУ – Ми-24 и Ми-8. Лазерное наведение ракеты возможно на расстоянии в 7,5 километра.

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ракета испытания Укроборонпром

Источник: Сегодня

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