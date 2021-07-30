В Украине испытали самое грозное вооружение ВСУ: видео пусков ракет

Украинская армия собирается отказаться от советских ракет "Градов", а также модернизировали "Точку-У"

Работает ракетный комплекс "Точка-У". Коллаж "Сегодня"

В Одесской области на полигоне "Алибей" прошли испытания модернизированных ракет "Точка-У" и "Тайфун-1".

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

Военные осуществили четыре успешных пуска: два раза ракеты "Тайфун-1" (модернизированный снаряд "Града" с увеличенной до 40 км дальностью) и два раза модернизированных и восстановленных образцов ракет для "Точки-У".

В испытаниях участвовали представители Министерства обороны, разработчики, производители модернизированных образцов и личный состав определенных подразделений Вооруженных сил Украины.

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Советский тактический ракетный комплекс "Точка-У" на сегодняшний день самое мощное оружие на вооружении ВСУ. После модернизации еще в советское время дальность полета ракет была увеличено до 120 км. Сначала комплекс разрабатывался под применение ядерной боевой части ракеты. Взрыв неядерной "начинки" может "накрыть" несколько гектаров.

Напомним, в апреле 2020 на государственном испытательном полигоне в Одесской области прошли первые испытания реактивных снарядов "Тайфун-1", которые должны прийти на замену советским "Градам". В свою очередь экс-глава МВД Арсен Аваков говорил, что Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов "Вильха М", "Тайфун" и оперативно-тактических комплексов "Гром".

В Минобороны подробно рассказали о новых ракетах "Тайфун" для "Градов". Украинские разработчики обещают, что нашим ракетам дадут существенное превосходство над советскими.