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В Украине из-за аварии задерживаются поезда – список

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 ноября, 10:36
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В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда задерживаются из-за аварии и на сколько затянется дорога
В Украине задерживаются поезда
В Украине задерживаются поезда / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области 23 ноября у станции Липов Рог произошел обрыв контактной сети. Из-за этого опаздывает ряд поездов на участке Чернигов — Нежин.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

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Какие поезда опаздывают?

  • Пригородные поезда №6301 Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин (время задержки – до 2 часов 30 минут).
  • Пассажиров регионального поезда №864 Неданчичи — Киев-Волынский пересадили на поезд №779 Сумы — Киев. Они приедут на конечную станцию ​на 1 час 30 минут позже.

В "Укрзализныце" советуют украинцам, купившим билеты на сегодня, следить за обновлениями информации.

Новый график поездов

12 декабря 2021 года в Украине начинает действовать новый график движения поездов. "Укрзализныця" запустит 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

Наиболее ускоренные поезда:

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  • №13/14 Киев – Солотвино – из Киева будет добираться быстрее на 3:16 часа и на 2:20 часа обратно;
  • №77/78 Харьков – Мариуполь – из Харькова будет добираться на 2:05 часа быстрее и на 3:29 часа обратно;
  • №84/83 Киев – Мариуполь – из Киева будет добираться на 2:13 часа быстрее и на 1:24 час быстрее обратно;
  • №108/107 Одесса – Ужгород – из Одессы будет добираться на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно;
  • №145/146 Киев – Измаил – из Киева будет добираться быстрее на 0:49 и на 1:02 обратно.

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