В Украине из-за COVID-19 отменили часть операций в больницах – исключения

В Украине из-за ситуации с коронавирусом на время отменили плановые госпитализации и операции, кроме тех, которые являются обязательными для проведения по жизненным показаниям.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас прекращены плановые операции, плановая госпитализация. Кроме операций и госпитализаций, которые скажем так, по жизненным показателям обязательны к исполнению", – сказал Степанов.

К таким относятся онкозаболевания, роды и другие операций, оперативных вмешательств и госпитализации, которые нельзя отложить.

По его словам, есть плановая госпитализация и плановые операции, которые возможно отсрочить.

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"Эта норма действует на территории регионов с оранжевым уровнем опасности от начала адаптивного карантина", – сказал Степанов.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский одобряет введение карантина выходного дня, который, по его мнению, должен помочь Украине избежать критической эпидемиологической ситуации и обойтись без локдауна.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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