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В Украине из-за COVID-19 запретили плановые операции в больницах

9 ноября, 15:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правило не касается экстренных случаев

В Украине с понедельника, 9 ноября, больницы перестают принимать пациентов на плановые операции. Они переходят только на лечение пациентов с COVID-19.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, теперь в больницах будут оперировать только экстренных пациентов. Все силы украинских медиков направят на борьбу с коронавирусом.

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В то же время в Офисе президента отметили, что больницы Национальной академии наук Украины и "Укрзализныци" принимают ургентных больных, не имеющих COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусом в других больницах. Таким образом ожидают получить дополнительных 5000 коек.

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Напомним, ранее мы писали, как будут работать больницы Киева и откроют ли мобильные госпитали после усиления карантина.

Также сообщалось, что в восьми областях заняты более 70% мест для больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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больницы операция Украина коронавирус
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