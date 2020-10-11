Українська
$ 28,28
33,28
  1. Последние новости Украины

В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список изменений

11 октября, 16:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Власти назвали оптимальную дату начала осенних каникул в школах

В Украине из-за усложнения ситуации с коронавирусом власти приняли новые карантинные меры.

Реклама

Об этом рассказал депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в Telegram.

Так, власти приняли такие решения:

  • ВУЗы будут работать дистанционно;
  • Осенние каникулы в школах начнутся раньше. Точную дату должны опередить местные власти, однако рекомендуют, чтобы каникулы начались до 15 октября;
  • В "красных" и "оранжевых зонах" вводят ограничения работы ресторанов и клубов. В 22:00 заведения должны закрываться;
  • Массовые мероприятия будут запрещены;
  • Минздрав увеличит запасы средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения COVID-19;
  • В Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся открыть большие инфекционные госпитали на случай перегруза обычных больниц. Госпитали разместят в больших помещениях. Например, в Киеве это может быть Дворец Спорта;
  • В больницах и других учреждениях, подчиненных Медицинской академии наук, будут принимать больных СOVID-19.
  • Лечить пациентов будут интерны и студенты старших курсов медуниверситетов. Минздрав принял четкие протоколы лечения, поэтому власти считают, что молодые специалисты справятся с задачей;
  • Количество ПЦР-тестов увеличат с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки. На это выделили 260 млн грн;
  • К концу октября местные власти должны организовать 80% койкомест с подачей кислорода. На это правительство дает 572 млн грн;
  • Верховная Рада рассмотрит возможность увеличить штрафы до 3400-5100 грн для предприятий, которые пустили в общественное помещение людей без масок.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

В тренде
За взлом приложения "Дія" заплатят премию – Минцифры

Кроме того, недавно Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Украина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)
Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)Украина
В
В "Л/ДНР" нагрянула проверка из России: разведка сообщила деталиДонбасс
В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки
В Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за суткиУкраина
Боевики на Донбассе активизировались. Пять признаков подготовки к боевым действиям
Боевики на Донбассе активизировались. Пять признаков подготовки к боевым действиямДонбасс
Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 10 октября
Похолодание и дожди: чего ждать от погоды в Украине 10 октябряУкраина
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах
Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницахУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять