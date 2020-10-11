В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список изменений

Власти назвали оптимальную дату начала осенних каникул в школах

В Украине из-за усложнения ситуации с коронавирусом власти приняли новые карантинные меры.

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Об этом рассказал депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в Telegram.

Так, власти приняли такие решения:

ВУЗы будут работать дистанционно;

Осенние каникулы в школах начнутся раньше. Точную дату должны опередить местные власти, однако рекомендуют, чтобы каникулы начались до 15 октября;

в школах начнутся раньше. Точную дату должны опередить местные власти, однако рекомендуют, чтобы каникулы начались до 15 октября; В "красных" и "оранжевых зонах" вводят ограничения работы ресторанов и клубов. В 22:00 заведения должны закрываться;

и клубов. В 22:00 заведения должны закрываться; Массовые мероприятия будут запрещены;

будут запрещены; Минздрав увеличит запасы средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения COVID-19;

и лекарств для лечения COVID-19; В Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся открыть большие инфекционные госпитали на случай перегруза обычных больниц. Госпитали разместят в больших помещениях. Например, в Киеве это может быть Дворец Спорта;

на случай перегруза обычных больниц. Госпитали разместят в больших помещениях. Например, в Киеве это может быть Дворец Спорта; В больницах и других учреждениях, подчиненных Медицинской академии наук, будут принимать больных СOVID-19.

Лечить пациентов будут интерны и студенты старших курсов медуниверситетов. Минздрав принял четкие протоколы лечения, поэтому власти считают, что молодые специалисты справятся с задачей;

старших курсов медуниверситетов. Минздрав принял четкие протоколы лечения, поэтому власти считают, что молодые специалисты справятся с задачей; Количество ПЦР-тестов увеличат с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки. На это выделили 260 млн грн;

с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки. На это выделили 260 млн грн; К концу октября местные власти должны организовать 80% койкомест с подачей кислорода . На это правительство дает 572 млн грн;

. На это правительство дает 572 млн грн; Верховная Рада рассмотрит возможность увеличить штрафы до 3400-5100 грн для предприятий, которые пустили в общественное помещение людей без масок.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

Кроме того, недавно Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах.

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