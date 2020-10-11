В Украине могут выборочно ужесточить карантин: список изменений

В Украине из-за усложнения ситуации с коронавирусом власти приняли новые карантинные меры.
Об этом рассказал депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в Telegram.
Так, власти приняли такие решения:
- ВУЗы будут работать дистанционно;
- Осенние каникулы в школах начнутся раньше. Точную дату должны опередить местные власти, однако рекомендуют, чтобы каникулы начались до 15 октября;
- В "красных" и "оранжевых зонах" вводят ограничения работы ресторанов и клубов. В 22:00 заведения должны закрываться;
- Массовые мероприятия будут запрещены;
- Минздрав увеличит запасы средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения COVID-19;
- В Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся открыть большие инфекционные госпитали на случай перегруза обычных больниц. Госпитали разместят в больших помещениях. Например, в Киеве это может быть Дворец Спорта;
- В больницах и других учреждениях, подчиненных Медицинской академии наук, будут принимать больных СOVID-19.
- Лечить пациентов будут интерны и студенты старших курсов медуниверситетов. Минздрав принял четкие протоколы лечения, поэтому власти считают, что молодые специалисты справятся с задачей;
- Количество ПЦР-тестов увеличат с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки. На это выделили 260 млн грн;
- К концу октября местные власти должны организовать 80% койкомест с подачей кислорода. На это правительство дает 572 млн грн;
- Верховная Рада рассмотрит возможность увеличить штрафы до 3400-5100 грн для предприятий, которые пустили в общественное помещение людей без масок.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".
Кроме того, недавно Степанов назвал регионы, где осталось мало мест в больницах.
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