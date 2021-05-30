В Украине из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов

В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 34 населенных пунктов в трех областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отметили спасатели, поломки начались из-за сильных порывов ветра и гроз. В населенных пунктах срабатывали системы автоматической защиты.
В каких областях ситуация хуже всего:
- Днепропетровская – 17 обесточенных населенных пунктов;
- Запорожская – 10 населенных пунктов;
- Донецкая – 7 населенных пунктов.
На местах работают бригады облэнерго, они восстанавливают электроснабжение.
Напомним, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.
Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы.