В Украине из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов

29 мая непогода накрыла Украину – бригады облэнерго ликвидируют последствия сильного ветра и гроз в трех областях

В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 34 населенных пунктов в трех областях.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отметили спасатели, поломки начались из-за сильных порывов ветра и гроз. В населенных пунктах срабатывали системы автоматической защиты.

В каких областях ситуация хуже всего:

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Днепропетровская – 17 обесточенных населенных пунктов;

Запорожская – 10 населенных пунктов;

Донецкая – 7 населенных пунктов.

На местах работают бригады облэнерго, они восстанавливают электроснабжение.

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Напомним, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.

Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы.