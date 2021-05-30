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В Украине из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов

30 мая, 09:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

29 мая непогода накрыла Украину – бригады облэнерго ликвидируют последствия сильного ветра и гроз в трех областях

В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 34 населенных пунктов в трех областях.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отметили спасатели, поломки начались из-за сильных порывов ветра и гроз. В населенных пунктах срабатывали системы автоматической защиты.

В каких областях ситуация хуже всего:

В тренде
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  • Днепропетровская – 17 обесточенных населенных пунктов;
  • Запорожская – 10 населенных пунктов;
  • Донецкая – 7 населенных пунктов.

На местах работают бригады облэнерго, они восстанавливают электроснабжение.

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Напомним, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.

Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы.

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