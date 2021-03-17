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В Украине из-за пандемии отменяют государственную итоговою аттестацию

17 марта, 19:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Педагоги, родители и дети массово обращались в МОН с просьбой об отмене ГИА

Из-за пандемии коронавируса и многочисленных обращений педагогов, родителей и детей принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования.

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Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщает на своей странице в своем Telegram-канале.

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