В Украине из-за пандемии отменяют государственную итоговою аттестацию

Педагоги, родители и дети массово обращались в МОН с просьбой об отмене ГИА

Из-за пандемии коронавируса и многочисленных обращений педагогов, родителей и детей принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования.

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Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщает на своей странице в своем Telegram-канале.

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