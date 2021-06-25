В Украине изменится погода: когда и где ждать похолодания

Последние дни для украинцев выдались очень непростыми – на улице так печет, что дышать тяжело, но в ближайшие дни это изменится

На выходных в Украине начнет меняться погода благодаря холодному атмосферному фронту – адская жара отступит сначала на западе, а с начала следующей недели посвежеет и во всех областях. В субботу и воскресенье станет больше дождей.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 26 июня, дожди с грозами ожидаются на юге, западе и севере страны, в Житомирской, Винницкой областях и в Киеве. В западных областях температура спадет до 25 градусов, на юге 29-31, в остальных регионах до +35.

В воскресенье, 27 июня, дожди накроют всю Украину. На западе и частично в центре 25-27 градусов, на юге и севере 28-30, на востоке до +33. В Киеве 26-28.

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В понедельник, 28 июня, посвежеет до 25-28 градусов почти во всех регионах. Только на востоке все еще будет 30-градусная жара. Дожди ожидаются везде, кроме западных областей.

Во вторник, 29 июня, по всей Украине 25-28 градусов, а дожди синоптики обещают только на востоке.

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Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.