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В Украине количество COVID-больных резко возросло до 24 тыс. за сутки – статистика

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 08:19
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Также увеличилось число летальных исходов – 287 случаев за 21 февраля
В Украине напряженная ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине напряженная ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 10 878 случаев больше, чем за 20 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 553 человека;
  • летальных исходов – 287;
  • выздоровело – 33 238 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 758 773 человека;
  • выздоровело – 3 985 601 человек;
  • летальных исходов – 104 932.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 4193;
Винницкая область – 490;
Волынская область – 835;
Днепропетровская область – 2159;
Донецкая область – 1366;
Житомирская область – 540;
Закарпатская область – 415;
Запорожская область – 1393;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область – 1149;
Кировоградская область – 488;
Луганская область – 518;
Львовская область – 821;
Николаевская область – 1255;
Одесская область – 1664;
Полтавская область – 1490;
Ровенская область – 659;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 438;
Харьковская область – 588;
Херсонская область – 765;
Хмельницкая область – 533;
Черкасская область – 1105;
Черновицкая область – 276;
Черниговская область – 574.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как COVID-19 может повлиять на психику

В Украине до сих пор высокая заболеваемость коронавирусом. Кроме того, ученые обнаружили новые последствия для психики после болезни.

Ученые взяли данные 153 848 взрослых, получивших положительный ПЦР-тест. Потом они сравнили их с контрольной группой, которая не болела COVID-19.

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Кроме этого, ученые сравнили COVID-пациентов с больными гриппом для того, чтобы узнать, является ли риск развития психических заболеваний свойственным только коронавирусу.

Люди, которые переболели коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40% чаще подвергались депрессии, чем другие респонденты. У таких пациентов на 41% чаще наблюдались проблемы со сном и на 80% чаще нейрокогнитивный спад, проявляющийся в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях.

Одна из гипотез свидетельствует, что вирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства.

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