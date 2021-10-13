В Украине количество занятых COVID-коек бьет рекорды – прогноз НАН

Количество больных, которые нуждаются в кислороде, превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза

В сложных регионах уже развернуто много койкомест / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине количество занятых коек больными с COVID-19 или подозрением на вирус приблизилось к 30 тыс., что больше прошлогоднего максимума. Это 60% от нынешнего максимума.

Новый прогноз относительно распространения COVID-19 разместили на сайте НАН.

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При этом количество больных, которые нуждаются в кислороде, превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза и достигла 70% от нынешнего максимума, хотя еще две недели назад их было лишь 42%.

Занятые и имеющиеся места в больницах по данным Meddata / Фото: НАН Украины

Ситуация в регионах

Занятых коек менее 30% от максимумов предыдущих двух волн:

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в Винницкой,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Кировоградской,

Закарпатской,

Полтавской областях,

Киеве.

Новые госпитализации по двум источникам данных / Фото: НАН Украины

Количество уже превысило эти максимумы или вплотную к ним приблизилась:

в Волынской,

Донецкой,

Запорожской,

Одесской,

Харьковской

Херсонской областях.

При этом в некоторых сложных регионах уже развернуто много койкомест.

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Вместе с оперативным данными о новых госпитализациях показано динамику в 2020 году. Количество госпитализаций по данным ЦОС уже вдвое превышает прошлогодний показатель для тех же дат и вплотную приблизился к максимальным прошлогодних значений, уступая им менее чем на 5%.

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