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В Украине количество занятых COVID-коек бьет рекорды – прогноз НАН

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 октября, 10:52
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Количество больных, которые нуждаются в кислороде, превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза
В сложных регионах уже развернуто много койкомест
В сложных регионах уже развернуто много койкомест / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине количество занятых коек больными с COVID-19 или подозрением на вирус приблизилось к 30 тыс., что больше прошлогоднего максимума. Это 60% от нынешнего максимума.

Новый прогноз относительно распространения COVID-19 разместили на сайте НАН.

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При этом количество больных, которые нуждаются в кислороде, превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза и достигла 70% от нынешнего максимума, хотя еще две недели назад их было лишь 42%.

Занятые и имеющиеся места в больницах по данным Meddata
Занятые и имеющиеся места в больницах по данным Meddata / Фото: НАН Украины

Ситуация в регионах

Занятых коек менее 30% от максимумов предыдущих двух волн:

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  • в Винницкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Киевской,
  • Кировоградской,
  • Закарпатской,
  • Полтавской областях,
  • Киеве.

Новые госпитализации по двум источникам данных
Новые госпитализации по двум источникам данных / Фото: НАН Украины

Количество уже превысило эти максимумы или вплотную к ним приблизилась:

  • в Волынской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Одесской,
  • Харьковской
  • Херсонской областях.

При этом в некоторых сложных регионах уже развернуто много койкомест.

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Вместе с оперативным данными о новых госпитализациях показано динамику в 2020 году. Количество госпитализаций по данным ЦОС уже вдвое превышает прошлогодний показатель для тех же дат и вплотную приблизился к максимальным прошлогодних значений, уступая им менее чем на 5%.

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