В Украине количество занятых COVID-коек бьет рекорды – прогноз НАН

В Украине количество занятых коек больными с COVID-19 или подозрением на вирус приблизилось к 30 тыс., что больше прошлогоднего максимума. Это 60% от нынешнего максимума.
Новый прогноз относительно распространения COVID-19 разместили на сайте НАН.
При этом количество больных, которые нуждаются в кислороде, превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза и достигла 70% от нынешнего максимума, хотя еще две недели назад их было лишь 42%.
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Ситуация в регионах
Занятых коек менее 30% от максимумов предыдущих двух волн:
- в Винницкой,
- Ивано-Франковской,
- Киевской,
- Кировоградской,
- Закарпатской,
- Полтавской областях,
- Киеве.
Количество уже превысило эти максимумы или вплотную к ним приблизилась:
- в Волынской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Одесской,
- Харьковской
- Херсонской областях.
При этом в некоторых сложных регионах уже развернуто много койкомест.
Вместе с оперативным данными о новых госпитализациях показано динамику в 2020 году. Количество госпитализаций по данным ЦОС уже вдвое превышает прошлогодний показатель для тех же дат и вплотную приблизился к максимальным прошлогодних значений, уступая им менее чем на 5%.
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