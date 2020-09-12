В Украине коронавирусом заразились еще десятки военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 11 сентября, зафиксировали 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего сейчас в стране COVID-19 болеют 636 военнослужащих.
В командовании Медицинских сил ВСУ рассказали, что с начала эпидемии инфекцию удалось победить 1518 военнослужащим. А для шести зараженных болезнь закончилась летально.
Что касается новых случаев COVID-19, то девять военнослужащих лечат в медучреждениях:
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – двое военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона – двое военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – двое военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – один военнослужащий;
- Черниговский военный госпиталь – двое военнослужащих.
Еще 27 военных отправили лечиться дома, но под наблюдением медицинской службы:
- Киевская область – 10 военнослужащих;
- Львовская область – трое военнослужащих;
- Одесская область – шестеро военнослужащих и один работник ВСУ;
- Черниговская область – один военнослужащий;
- Днепропетровская и Ровенская области – по одному военнослужащему;
- Тернопольская область – два работника ВСУ;
- Житомирская область – два работника ВСУ.
Состояние здоровья этих пациентов медики оценивают как удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.
Ранее мы сообщали, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус. Известно, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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