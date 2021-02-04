В Украине криминальных авторитетов будут сажать за сходки и титул "вора в законе"

В Украине вступили в силу две новые статьи Уголовного кодекса: распространение преступного влияния в обществе лицом в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1) и участие в проведении "сходки" представителей организованных групп и лиц, осуществляющих преступное влияние (ч. 1 ст. 255-2). И сегодня эти статьи были применены к трем криминальным "авторитетам".

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Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

Как рассказал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, "вору в законе" по кличке "Гига Озургетский" и двум "смотрящим" сообщили о подозрении.

"На сегодняшний день это первое подозрение "вору в законе" – он, кстати, самый молодой представитель криминального мира такого уровня. Был "коронован" в 2013 году в Греции. В марте 2020-го приговорен к 7,5 года лишения свободы за покушение на убийство. Наказание отбывает в Новгород-Северской исправительной колонии № 31. Там он установил и распространил свое преступное влияние, назначал т.н. "смотрящих", решал конфликты и спорные ситуации, возникающие между представителями криминалитета, распределял незаконно полученные средства", – рассказал он.

Еще до июня-2020 за все перечисленное "вор в законе" не понес бы никакой ответственности – ее просто не было в Уголовном кодексе Украины.

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"Это еще не обвинительный акт и не приговор. Но это важный результат. Результат кропотливой и профессиональной работы оперативников и следователей Нацполиции. Это качественно собранные оперативные данные, скорость реакции и слаженность действий. И это точно только начало нового этапа борьбы с организованной преступностью и ее яркими представителями, которым давно не место в нашем государстве", – отметил Коваль.

Напомним, в январе-2021 за пределы Украины был выдворен 39-летний "вор в законе" Зюзя, которому запретили въезжать в страну в течение трех лет.

А в июле-2020 из Украины выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского (настоящее имя Кахабер Орагвелидзе), которого оперативники задержали в Черновицкой области. По решению суда ему запрещено въезжать в Украину в течение трех лет.

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