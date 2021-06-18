Впервые в истории. Украине добровольно вернули две лицензии на добычу нефти и газа

Компания "Гео Альянс" вернула государству лицензии на добычу в Харьковской и Днепропетровской областях

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Украине впервые за 30 лет независимости представители крупного бизнеса добровольно вернули две лицензии на добычу нефти и газа.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Речь о компании "Гео Альянс" в Харьковской и Днепропетровской областях. Хотя основатель находится на островах, государство приветствует такие действия", – говорит Данилов.

Также он сообщил, что Украина аннулировала лицензии по добыче титана и лицензии по разработке углеводорода и рудных.

"Решением СНБО было аннулировано четыре лицензии по добыче титана, три по разработке углеводорода и еще три лицензии по разработке рудных", – заявил он.

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Напомним, группа компаний "Гео Альянс" входит в состав международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne созданной в 2007 году Виктором Пинчуком.

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