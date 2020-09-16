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В Украине массово мелеют реки: синоптики и Госагентство водных ресурсов бьют тревогу (видео)

16 сентября, 18:16

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Причиной маловодья считают слишком теплую температуру воздуха

Обмеление почти всех рек Украины зафиксировало в августе Госагентство водных ресурсов. Сверх нормы высохли Случ, Ворскла, Орель, Самара, Южный Буг, Рось и Синюха. И осенняя погода, скорее всего, ситуации не исправит. По крайней мере, об этом предостерегают синоптики. Осадков, чтобы восстановить уровень воды будет крайне недостаточно. Причина маловодия – высокая температура: за последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла еще больше, чем общемировая, почти на полтора градуса. Что, конечно, выглядит не впечатляюще, но мощно сказывается на водных ресурсах.

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Стоит отметить, что в Европе считают, что украинские реки могут приносить прибыль, и готовы инвестировать. Таким образом в ЕС поддерживают принятие закона "О внутреннем водном транспорте".

Да и президент Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

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Но на пути у развития судоходства постоянно что-то встает. Например, то, что Украине не хватает денег на очистку рек.

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реки южный буг глобальное потепление

Источник: Сегодня

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