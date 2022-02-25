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В Украине массово оставляют метки оккупантов на дорогах – есть задержанные (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 февраля, 13:22
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Их используют российские оккупанты для координации вторжения
В Украине оставляют метки РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине оставляют метки РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

На дорогах Хмельницкой и Ровенской области, а также в Виннице начали появляться метки, которые используют российские оккупанты для координации вторжения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя облсовета Владимир Гончарук на странице в Facebook.

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"Уважаемые земляки! На территории Хмельницкой области начали появляться метки. Просьба ко всем – срочно их ликвидировать или сообщать соответствующим службам!" – написал чиновник.

Такие метки заметили неподалеку от села Ружичанка, граничащего с городом Хмельницкий. Одну метку уже зарисовали в районе Баламутовки и Михалковец.

Кроме того, подобные метки заметили и в Виннице. В результате правоохранители задержали мужчин, которые рисовали эти метки.

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"Chevrolet Aveo, ярко оранжевого цвета, АН 3492 ОО с шашкой такси. За рулем водитель Вадим, 50 лет. Корректировщик огня артиллерии. Работает на разведку России", – сообщили новостям "Сегодня"

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В Виннице задержали мужчин, которые ставили метки РФ на дорогах. Фото: "Сегодня"

В Ровенской области полицейские задержали девушку, которая рисовала метки. 18-летнюю жительницу села Городница Житомирской области задержали в городе Костополь. Работники мобильной группы полиции и местные жители обнаружили девушку, которая вблизи отделения почты рисовала знак в виде креста. Она призналась, что и раньше производила маркировку за вознаграждение. Задержанная была передана работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств.

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