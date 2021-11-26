В Украине массово вакцинируют детей от COVID-19: что нужно знать родителям

Двумя дозами вакцинировались уже более 70 тысяч детей, первую прививку сделали – около 50 тысяч

Вакцинация разрешена исключительно препаратом Pfizer. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине полный курс прививки от COVID-19 прошли 70 тыс. детей. Месяц назад вакцинироваться разрешили всем детям от 12 лет, и прививки начали делать массово.

Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

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У родителей регулярно возникают вопросы прививки своих детей. Радуцкий ответил на самые популярные из них.

Нужно ли вакцинировать ребенка

По статистике, среди всех больных коронавирусом около 10% – несовершеннолетние. Распространение штамма "Дельта" значительно увеличило количество детей, которых приходится госпитализировать. Только за прошедшие сутки в Украине инфицировались на COVID-19 1441 ребенка. За все время пандемии заболело более 150 тысяч детей, умерло более 50 тысяч детей.

Вакцинация – единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и не попасть в больницу.

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Как вакцинировать ребенка

Следует обратиться к педиатру или семейному врачу. Проверить, прошел ли ребенок все прививки согласно Национальному календарю прививок. Если да, и нет противопоказаний, доктор выписывает направление на вакцинацию.

Затем необходимо выбрать пункт прививки, где есть вакцина Pfizer-BioNTech. Прививка в пункте вакцинации проводится только в присутствии родителей.

Можно ли вакцинировать от COVID-19 ребенка после выздоровления или плановой вакцинации

После проведения рутинной прививки нужно подождать 14 дней, а после выздоровления Минздрав рекомендует провести прививку через 28 дней.

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Какими вакцинами прививают детей

В Украине разрешена вакцинация детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech. По данным исследования, в возрастной группе 12-18 лет эффективность вакцины против госпитализации составляет 93%. Интервал между дозами стандартный: 21-28 дней.

Можно ли сгенерировать в "Дії" сертификат для ребенка

Со 2 ноября в приложении "Дія" можно получить сертификат о вакцинации ребенка, который сделал хотя бы одну прививку. Сгенерировать его могут родители в своем приложении "Дія". Для этого нужно добавить свидетельство о рождении ребенка, в меню "услуги" выбрать "COVID-сертификат" и отправить запрос документ должен "подтянуться".

С 14 лет ребята могут сами установить и авторизироваться в "Дії" с помощью ID-карты или биометрического паспорта. Сертификат в бумажном виде можно получить после двух доз.

Вакцинируют ли детей в других странах

Вакцину Pfizer-BioNTec используют для прививки детей более чем в 100 странах мира, в том числе в США, Канаде, Австралии, Японии, Великобритании и странах ЕС. В Израиле детям от 12 лет уже разрешили делать третью "бустерную" дозу.

Некоторые страны прививают возрастную группу 5-11 лет: соответствующее разрешение в США предоставили 3 ноября, в ЕС – вчера, в Израиле вакцинация начнется с 23 ноября.

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