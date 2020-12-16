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В Украине местами пройдет мокрый снег: прогноз на 16 декабря (карта)

16 декабря, 07:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет в Ужгороде

В Украине сегодня, 16 декабря, во всех областях будет облачно, местами пройдет мокрый снег.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на востоке страны, а именно в Харькове, Луганске и Донецке. Там температура воздуха установится на уровне от -1 до 2 градусов выше нуля.

В северных областях столбики термометров покажут от -1 до 1 градуса тепла.

На западе страны температура воздуха будет колебаться от 0 до 4 градусов выше нуля. Теплее всего будет в Ужгороде – воздух прогреется до 5 градусов.

А в южных областях температура воздуха будет в пределах от 1 до 4 градусов с отметкой плюс.

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Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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