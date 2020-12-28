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В Украине местами пройдет мокрый снег: прогноз на 28 декабря (карта)

28 декабря, 07:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 28 декабря, практически во всех областях будет облачно, местами пройдет мокрый снег.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков не предвидится лишь в Харькове, Луганске и Донецке. На востоке страны температура воздуха составит от -3 до 1 градуса тепла, а на севере термометры покажут от -1 до 2. Местами ожидается мокрый снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 0 до 7 градусов с отметкой плюс. Также пройдет дождь со снегом.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 4 до 8 градусов тепла, небо затянет тучами и пройдет дождь.

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Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Также напомним, на Новый год в Украине не стоит ожидать снежной погоды, температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

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погода регионы прогноз синоптики температура воздуха Украина мокрый снег
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