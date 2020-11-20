В Украине местами пройдут дожди со снегом: прогноз на 20 ноября (карта)

В Украине сегодня, 20 ноября, в некоторых областях ожидаются осадки.
Как сообщили в Укргидрометцентре, холоднее всего будет на востоке страны. Там температура воздуха составит от минус двух до одного градуса с отметкой плюс.
На севере ожидается 1-3 градуса тепла. Местами пройдет мокрый снег.
В западных областях температура воздуха установится на уровне 3-5 градусов выше нуля. Ожидаются дожди, а в Житомире – снег.
А на юге страны столбики термометров покажут 2-5 градусов с отметкой плюс. В Одессе будет облачно, но осадки маловероятны.
Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.
Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.
Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.
О том, как погода может повлиять на здоровье украинцев, смотрите в видеосюжете:
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