Українська
$ 28,37
33,76
  1. Последние новости Украины

В Украине местами пройдут дожди со снегом: прогноз на 24 ноября (карта)

24 ноября, 07:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране немного потеплеет

В Украине сегодня, 24 ноября, в некоторых областях ожидаются осадки, а температура воздуха в течение дня будет держаться выше нулевой.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, в центре, на востоке и севере страны будет дождь со снегом. Температура воздуха установится на уровне 2-6 градусов тепла.

В западных областях небо затянет тучами, однако осадки маловероятны. Столбики термометров покажут 4-7 градусов с отметкой плюс.

На юге страны также будет облачно. Температура воздуха установится на уровне 6-8 градусов выше нуля.

Реклама

В тренде
В Украине местами пройдут дожди со снегом: прогноз на 24 ноября (карта)

Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.

Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.

Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.

О том, как погода может повлиять на здоровье украинцев, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода регионы снег прогноз температура воздуха Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушки
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушкиПроисшествия
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные даты
Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможные датыУкраина
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять