В Украине местами пройдут дожди со снегом: прогноз на 24 ноября (карта)

В стране немного потеплеет

В Украине сегодня, 24 ноября, в некоторых областях ожидаются осадки, а температура воздуха в течение дня будет держаться выше нулевой.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в центре, на востоке и севере страны будет дождь со снегом. Температура воздуха установится на уровне 2-6 градусов тепла.

В западных областях небо затянет тучами, однако осадки маловероятны. Столбики термометров покажут 4-7 градусов с отметкой плюс.

На юге страны также будет облачно. Температура воздуха установится на уровне 6-8 градусов выше нуля.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.

Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.

Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.

О том, как погода может повлиять на здоровье украинцев, смотрите в видеосюжете:

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