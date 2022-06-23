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В Украине могут изменить правила призыва в армию – Зеленский

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 июня, 21:42
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Модель призыва, как в Израиле, сегодня рассматривается в рамках реформ безопасности и в Украине
Владимир Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за войны в Украине могут измениться правила призыва. Так, в будущем это можется коснуться парней, которые планируют поступать в ВУЗы. Война с РФ заставила сотни тысяч людей не только взять в руки оружие, но и научиться им пользоваться.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к студентам Израиля.

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По его словам, модель призыва, как в Израиле, сегодня рассматривается в рамках реформ безопасности и в Украине.

"Будем рассматривать, обсуждать с общественностью. То, что наши люди будут знать, как воевать, то, что большинство из них это знают, после того, как появилась территориальная оборона, большое количество людей, уже считается в сотнях тысяч, они защищали наше государство сначала голыми руками, а потом уже с оружием в руках, говорит о том, что, как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет и подход будет изменен и для студенчества и тому подобное", – сказал Зеленский.

К слову, в Израиле большинство будущих студентов призываются в армию или же проходят альтернативную службу. Средний возраст первокурсника составляет около 23 лет.

В Украине освободили от мобилизации еще одну категорию населения

Еще одна часть мужского населения Украины освобождена от проходящей в Украине мобилизации. В Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ.

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Этим документом в нашей стране приравняли права учащихся и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей вузов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.

При этом предусмотрены некоторые исключения. В частности, отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения.

Что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.

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Ранее мы рассказывали, что студенты призывного возраста, которые учатся в высших учебных заведениях за пределами Украины, могут выезжать за границу во время военного положения, чтобы продолжить обучение. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ и Государственной пограничной службой Украины поведали о правилах пересечения границы для студентов призывного возраста.

Также сайт "Сегодня" писал, что мобилизация в Украине, объявленная в феврале из-за полномасштабного вторжения России, продлится как минимум до августа.

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