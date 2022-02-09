В Украине могут измениться COVID-сертификаты – подробности (фото)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров раскрыл детали

COVID-сертификаты могут измениться. Фото: коллаж "Сегодня"

Вскоре могут произойти существенные изменения в электронных COVID-сертификатах. Так, анонсировали один из вариантов нового дизайна.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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Что может измениться?

Федоров представил один из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе в "Дії". Там внизу добавили эмодзи и надпись – Booster vaccine dose.

"Как вам такой дизайн сертификата о бустере?" – написал в посте министр.

Возможный новый дизайн бустерного сертификата

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Почему из "Дії" исчез COVID-сертификат и что делать

В Украине все чаще жалуются, что в приложении "Дія" не отображается сертификат о вакцинации. Проблема стала более распространенной после того, как началась вакцинация бустерной дозой.

В основном пользователи "Дії" получают сообщение, что "Сертификат о вакцинации недоступен" или "К сожалению, произошла ошибка".