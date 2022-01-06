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В Украине могут легализовать каннабис. Рассказываем, когда и для чего

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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6 января, 13:59
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Принятие соответствующего законодательного акта позволит получить доступ к лекарствам более двум миллионов украинцев
Законопроект обнародован на обсуждение
Законопроект обнародован на обсуждение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в этом году может быть принят законопроект о легализации медицинского каннабиса, инициированный Кабинетом министров.

Об этом заявил в интервью "Укринформу" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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Законопроект будет зарегистрирован

Он отметил, что правительственный законопроект отличается от проекта, предложенного членами медицинского комитета и отправленного парламентом на доработку, в том числе, усилением контроля Национальной полиции Украины за оборотом конопли.

"Уже обнародован на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса… Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его" , – сказал Радуцкий.

Наркотики не легализуют

Кроме этого, по словам Радуцкого, в редакции документа, инициированного Кабмином, более четко определено, что такое медицинский каннабис и процедура его импорта.

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"Опять-таки в обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", – подчеркнул парламентарий.

Каннабис – это исключительно медицинский вопрос

Напомним, Министерство здравоохранения призвало Верховную Раду принять законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях.

В Министерстве здравоохранения отметили, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический.

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"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать данный законопроект" , – сказал первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

В пресс-службе ведомства добавили, что согласно данным клинических исследований, конопля эффективна в лечении более 50 патологических состояний, и украинские пациенты нуждаются в таких препаратах.

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