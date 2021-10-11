В Украине могут ограничить перемещение между областями

В Украине, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в ближайшее время могут ужесточить ограничения по пассажирским перевозкам между областями.
Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.
Что планируют сделать?
Во время предстоящего потенциального локдауна планируется прекращение работы межобластных маршрутов без наличия COVID-сертификата.
Далее по теме
"Люди находятся довольно большой промежуток времени в замкнутой среде, часто с довольно плохой вентиляцией. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время правительство (на заседании правительства. – Ред.) будет решаться вопрос о невозможности перевозки на межобластных сообщениях без наличия COVID-сертификата", – рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Какая информация содержится в COVID-сертификате
Согласно постановлению Кабмина, сертификат содержит в себе следующую информацию:
- фамилию, имя владельца на украинском языке;
- дату рождения владельца;
- уникальный номер сертификата;
- конечную дату срока действия сертификата;
- данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;
- информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или о тестировании на COVID-19.