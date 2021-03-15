В Украине могут окончательно отменить перевод часов уже на этой неделе.

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Об этом на заседании согласительного совета парламента сказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он призвал депутатов принять соответствующий законопроект во втором чтении Верховной Рады.

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"Очень благодарен за поддержку законопроекта насчет времени в Украине. Очень надеюсь, что на этой неделе сможем его принять в целом. И спасибо всем за конструктивные предложения", – отметил замглавы Совета.

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Напомним, в начале марта Украина стала еще на шаг ближе к отмене перевода часов. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект № 4201.

Также ранее новости "Сегодня" объясняли, зачем Украине нужно отказываться от перевода часов.

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